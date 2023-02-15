Канселу: «Я не получал предложений от «Реала»

Крайний защитник «Баварии» Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», высказался о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

По слухам, в январе футболист мог оказаться в «Реале», но стороны так и не согласовали сделку.

«Я не получал никаких предложений от «Реала» в январе. Не знаю, откуда взялись подобные слухи, – цитирует португальца инсайдер Фабрицио Романо. – Но всегда приятно, когда тебя связывают с таким клубом, как «Реал». Это говорит о том, что я всё делаю правильно», – заявил латераль.

Аренда Жоау Канселу рассчитана до конца сезона. «Бавария» имеет первоочерёдное право выкупа игрока у «Манчестер Сити» за 70 млн евро.