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Чемпионат Германии. Бундеслига

Канселу: «Я не получал предложений от «Реала»

15 Февраля 2023 • 02:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
1 1.20 X 6.80 2 15.00
Через 19 ч. 25 мин.

Крайний защитник «Баварии» Жоау Канселу, арендованный у «Манчестер Сити», высказался о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

По слухам, в январе футболист мог оказаться в «Реале», но стороны так и не согласовали сделку.

«Я не получал никаких предложений от «Реала» в январе. Не знаю, откуда взялись подобные слухи, – цитирует португальца инсайдер Фабрицио Романо. – Но всегда приятно, когда тебя связывают с таким клубом, как «Реал». Это говорит о том, что я всё делаю правильно», – заявил латераль.

Аренда Жоау Канселу рассчитана до конца сезона. «Бавария» имеет первоочерёдное право выкупа игрока у «Манчестер Сити» за 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу Трансферы футбола - зима 2023
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