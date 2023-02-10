Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос определится с новым контрактом в июне

10 Февраля 2023 • 11:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос попросил руководство «королевского клуба» отсрочить решение по поводу нового контракта. Немец рассчитывает сделать свой выбор в июне, когда сезон уже закончится. Об этом сообщает журналист Томас Гонсалес.

Напомним, ранее ходили слухи, что Кроос может завершить профессиональную карьеру по завершению сезона. Ещё не исключено, что Тони продолжит выступать за мадридский «Реал» или же отправится доигрывать карьеру на другой континент.

На счету Крооса два гола и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Полузащитник выступает за команду Карло Анчелотти с сезона-2014/15.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.02.23 в 23:00
Кадис Кадис
Жирона Жирона
2.60 3.30 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Февраля
11:59 · Испания. Ла Лига
Зидан назвал условие для возвращения в «Реал»
11:46 · Испания. Ла Лига
Рауль может возглавить «Реал», если Анчелотти покинет команду
11:41 · Испания. Ла Лига
Тренерский штаб «Барселоны» считает Кристенсена идеальным трансфером
11:35 · Испания. Ла Лига
Кроос определится с новым контрактом в июне
11:00 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Возможно, будь я испанцем, мне бы дали больше шансов в «Реале»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Возможно, люди критикуют Винисиуса по той причине, что он лучше остальных»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Не жалею, что в своё время подписал контракт с «Атлетико»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет сбить цену на Вальверде до 65 миллионов евро 1
09:02 · Англия. Премьер-лига
Фелиш высказался о своём будущем в «Челси»
05:11 · Испания. Ла Лига
В «Атлетико» приставили охранника к мемориальной доске в честь Куртуа - фанаты часто пытаются повредить ее
09 Февраля
23:48 · Испания. Ла Лига
Эдегор назвал игроков «Реала», которые помогали ему с адаптацией
20:58 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» связался с агентом Ансу Фати
20:16 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» Винисиус призвал бороться с расизмом 2
18:14 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать Альбу
17:22 · Россия. Премьер-лига
«Зениту» нужно отпустить Ренана в «Реал», считает Хомуха
Все новости
Рекомендуем