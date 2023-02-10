Кроос определится с новым контрактом в июне

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос попросил руководство «королевского клуба» отсрочить решение по поводу нового контракта. Немец рассчитывает сделать свой выбор в июне, когда сезон уже закончится. Об этом сообщает журналист Томас Гонсалес.

Напомним, ранее ходили слухи, что Кроос может завершить профессиональную карьеру по завершению сезона. Ещё не исключено, что Тони продолжит выступать за мадридский «Реал» или же отправится доигрывать карьеру на другой континент.

На счету Крооса два гола и две результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Полузащитник выступает за команду Карло Анчелотти с сезона-2014/15.