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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема вышел на чистое второе место по количеству голов за «Реал» в Ла Лиге

16 Февраля 2023 • 00:54 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Эльче
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В последнем матче двадцать первого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Реал» принимает дома «Эльче», и, разумеется, уже забил тому несколько голов. Два из них записал на свой счет француз Карим Бензема. Теперь у него 230 мячей за столичный клуб в рамках выступлений в чемпионате Испании.

Бензема, во-первых, вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории испанского чемпионата, а во-вторых, вышел на чистое второе место по количеству голов за «Реал» в чемпионате. Позади остался Рауль с 228 голами, впереди же только португальский голеадор Криштиану Роналду, тот забил 311 мячей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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