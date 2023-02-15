Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар разочаровался в главном тренере команды Карло Анчелотти. По информации от журналиста Марио Кортеханы, бельгиец в последнее время очень редко общается с рулевым «королевского клуба», а окружение футболиста утверждает, что Азар разочаровался в Анчелотти.

Напомним, ранее Эден намекал на то, что Карло в начале сезона обещал ему больше игрового времени. Тем не менее, на счету бельгийца в данный момент всего 98 минут в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Азар с большой долей вероятности покинет мадридский «Реал» по завершению нынешнего сезона. Игроком ранее интересовались клубы из МЛС.