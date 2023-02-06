«Реал» понимает, что ему будет сложно бороться за Беллингема с клубами из АПЛ

Мадридский «Реал» теряет оптимизм в вопросе с трансфером полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от The Athletic, на фоне интересе англичанина от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», «королевский клуб» осознаёт, что ему будет сложно тягаться с клубами из Премьер-лиги в финансовом плане.

Напомним, трансфер 19-летнего Беллингема оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро. На фоне того, что «Челси» заключил сделку по Энцо Фернандесу за 121 миллион евро, «шмели» могут поднять ценник.

«Реал» попробует заменить Беллингема своим спортивным проектом и выиграть гонку за счёт желания самого игрока перебраться на «Сантьяго Бернабеу».