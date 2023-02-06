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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» понимает, что ему будет сложно бороться за Беллингема с клубами из АПЛ

06 Февраля 2023 • 11:40 Комментировать
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Боруссия Д
11.02 17:30

Мадридский «Реал» теряет оптимизм в вопросе с трансфером полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии». По информации от The Athletic, на фоне интересе англичанина от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», «королевский клуб» осознаёт, что ему будет сложно тягаться с клубами из Премьер-лиги в финансовом плане.

Напомним, трансфер 19-летнего Беллингема оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро. На фоне того, что «Челси» заключил сделку по Энцо Фернандесу за 121 миллион евро, «шмели» могут поднять ценник.

«Реал» попробует заменить Беллингема своим спортивным проектом и выиграть гонку за счёт желания самого игрока перебраться на «Сантьяго Бернабеу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Сити Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ВЕРДЕР БОРУССИЯ Д
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