Вальверде назвал свою любимую позицию на поле

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, на какой позиции больше всего любит играть. Напомним, уругваец может сыграть как центрального хавбека, так и правого вингера.

«Моя любимая позиция? Нужно говорить потише, а то тренер услышит. Честно говоря, мне больше всего нравится выступать в полузащите. Эта позиция для меня самая удобная, но я также чувствую себя счастливым, когда играю вингера», – сказал Вальверде на пресс-конференции в преддверии полуфинала клубного чемпионата мира с «Аль-Ахли».

Вальверде в нынешнем сезоне демонстрирует свои лучшие показатели результативности в карьере. На счету уругвайца шесть мячей и две голевые передачи в Ла Лиге.