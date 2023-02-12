Кроос – о возможном завершении карьеры: «Скоро всё будет известно»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился обновлёнными сведениями о ситуации с контрактом.

Соглашение 33-летнего футболиста с клубом истекает по окончании сезона. Немецкий хавбек может либо завершить игровую карьеру, либо продлить трудовой договор с «Реалом» ещё на один год.

После финала клубного чемпионата мира, в котором «сливочные» одолели «Аль-Хиляль» (5:3), у Крооса вновь спросили о его будущем: «Завершение карьеры? Я всё ещё размышляю над тем, продолжу ли выступления в следующем сезоне. Решение не займёт много времени – скоро я обо всём сообщу. Мы с клубом ведём постоянный диалог», – приводит испанская пресса слова Крооса.