Анчелотти рассказал, чувствует ли угрозу увольнения из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном увольнении.

Слухи о вероятном расставании «Реала» с итальянским специалистом появились после череды неудач команды в матчах чемпионата Испании, где «Барселона» захватила уверенное лидерство, оторвавшись на восемь очков.

«Важно понимать, что происходит. Спрос всегда велик, когда речь о таком клубе, как «Реал», но я не думаю, что текущая ситуация должна вызывать беспокойство. Внутри команды царит уверенность, что всё сложится удачно», – цитирует журналист Альфредо Педулла наставника мадридского гранда.