Вальверде: «Я буду наслаждаться клубным чемпионатом мира»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился ожиданиями от выступлений на клубном чемпионате мира. Напомним, «королевский клуб» начнёт свой путь на турнире в полуфинале, где сыграет с «Аль-Ахли».

«Я буду наслаждаться клубным чемпионатом мира. Это своего рода конец пути после нашей победы в Лиге чемпионов. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом в составе «Реала», – сказал Вальверде на пресс-конференции.

В последнем туре чемпионата Испании мадридский «Реал» проиграл на выезде «Мальорке». Теперь отставание «сливочных» от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» выросло до 8 очков.