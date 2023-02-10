Зидан назвал условие для возвращения в «Реал»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возглавить команду уже в третий раз за свою карьеру. По информации от Diario Sport, одним из условия французского специалиста является трансфер 19-летнего полузащитника «Лиона» Райана Шерки, которого оценивают в 50 миллионов евро.

Напомним, в конце сезона нынешний тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти может оставить свой пост, если не выиграет ни одного значимого трофея. В чемпионате Испании команда отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 8 очков, что пока мягко говоря не устраивает руководство.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. За этот срок француз выиграл два чемпионских титула Ла Лиги и три Лиги чемпионов.