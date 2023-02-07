Вальверде: «Винисиус – невероятный человек с отличными качествами»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде оценил своего товарища по команде Винисиуса Жуниора, который выступает на позиции левого вингера. Напомним, в последнем туре чемпионата бразилец вновь стал объектом критики, когда его команда проиграла «Мальорке».

«Винисиус – невероятный человек с отличными качествами. В футбольном плане он немного другой. Он наслаждается игрой в своей манере», – сказал Вальверде на пресс-конференции перед полуфиналом клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли».

Напомним, Винисиус в нынешнем сезоне отметился семью голами в чемпионате Испании. Бразилец проводит свой пятый сезон на «Сантьяго Бернабеу».