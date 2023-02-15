«Реал» назначил встречу с Азаром, чтобы договориться о расторжении контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в этом месяце встретится с руководством «королевского клуба», чтобы договориться о расторжении контракта. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Марио Кортехана.

Напомним, Эден ранее сам дал понять, что вполне может покинуть «Сантьяго Бернабеу» в конце сезона. По сведениям источника, руководство уже решило, что у Азара нет будущего в команде.

В нынешнем сезоне Азар отыграл всего три матча в чемпионате Испании, причём ни в одном из этих поединков бельгиец не появлялся на поле с первых минут. Эден является самым дорогим игроком в истории «Реала». Летом 2019 года «королевский клуб» заплатил за него 117 миллионов евро лондонскому «Челси».