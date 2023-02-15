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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» назначил встречу с Азаром, чтобы договориться о расторжении контракта

15 Февраля 2023 • 11:30 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Эльче
1 1.21 X 6.70 2 15.00
Через 10 ч. 36 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар в этом месяце встретится с руководством «королевского клуба», чтобы договориться о расторжении контракта. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Марио Кортехана.

Напомним, Эден ранее сам дал понять, что вполне может покинуть «Сантьяго Бернабеу» в конце сезона. По сведениям источника, руководство уже решило, что у Азара нет будущего в команде.

В нынешнем сезоне Азар отыграл всего три матча в чемпионате Испании, причём ни в одном из этих поединков бельгиец не появлялся на поле с первых минут. Эден является самым дорогим игроком в истории «Реала». Летом 2019 года «королевский клуб» заплатил за него 117 миллионов евро лондонскому «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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Комментарии (1)
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andi
15 Февраля 2023 в 12:18
Гоните его в шею уже.
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