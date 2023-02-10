Анчелотти: «Работа в сборной Бразилии? Ничего не могу об этом сказать»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз прокомментировал слухи о своём возможном назначении в сборную Бразилии. Напомним, тренерское кресло «пентакампеоне» остаётся свободным после увольнения Тите в связи с вылетом с чемпионата мира на стадии четвертьфинала.

«Работа в сборной Бразилии? Ничего не могу об этом сказать. У меня есть контракт с «Реалом», который рассчитан до 2024 года», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Анчелотти ранее дал понять, что после ухода из мадридского «Реала» хотел бы поработать на уровне сборных. В начале карьеры Карло занимал пост ассистента сборной Италии.