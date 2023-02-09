В «Зените» прокомментировали информацию об интересе «Реала» к Ренану

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о намерении «Реала» предложить 40 миллионов евро за бразильского защитника «сине-бело-голубых» Роберта Ренана. Ранее о возможности такой сделки сообщал Jovem Pan Esportes.

«Получал ли «Зенит» предложение от «Реала» по Ренану? Слухи не комментируем», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, 19-летний Ренан перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года из «Коринтианса», подписав контракт с петербургским клубом, рассчитанный до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.