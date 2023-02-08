«Аль-Ахли» - «Реал»: Модрич не забил пенальти в ворота египетского клуба

Под конец полуфинального матча клубного чемпионата мира между «Аль-Ахли» и мадридским «Реалом» ветеран «сливочных» и сборной Хорватии Лука Модрич отметился незабитым пенальти. Голкипер египтян Мохаммед Эль-Шенави угадал направление удара хорвата.

Напомним, что счёт матча на этот момент был в пользу «Реала» - 2:1, эпизод случился на 87-й минуте встречи.

Матч «Реала» и «Аль-Ахли» подходит к концу, мадридский клуб довёл преимущество до уверенного – 3:1. Голами в составе «королевского клуба» отличались Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде и Родриго.