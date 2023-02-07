Анчелотти назвал условие, при котором Бензема и Куртуа прилетят на клубный чемпионат мира

Рулевой «бланкос» Карло Анчелотти назвал одно условие, при котором в Марокко на клубный чемпионат мира прилетят вратарь Тибо Куртуа, защитник Эдер Милитао и форвард Карим Бензема. Ранее мадридский «Реал» опубликовал заявку на КЧМ в Марокко, но в ней не оказалось этих игроков, которые лечат свои небольшие повреждения.

«Сейчас игроки находятся Мадриде и восстанавливаются наилучшим образом. И если мы пробьёмся в финал турнира, то в четверг они прилетят в расположение команды», - цитирует Анчелотти El Сhiringuito.

Напомним, мадридский «Реал» стартует на клубном чемпионате мира со стадии полуфинала 8 февраля, соперником выступит легендарный египетский клуб «Аль-Ахли» из Каира.