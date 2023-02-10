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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рауль может возглавить «Реал», если Анчелотти покинет команду

10 Февраля 2023 • 11:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Бывший нападающий «Реала» и один из лучших бомбардиров в истории клуба Рауль Гонсалес скоро может занять тренерское кресло на «Сантьяго Бернабеу». По информации от Relevo, испанец будет одним из главных кандидатов на замену Карло Анчелотти, если итальянец покинет команду.

С 2019 года Рауль успешно возглавляет «Кастилью», чем впечатляет руководство «Реала» во главе с президентом Флорентино Пересом. Ранее сообщалось, что Анчелотти может покинуть пост главного тренера «королевского клуба», если команда не сможет взять ни одного значимого трофея в конце сезона.

Напомним, в данный момент «Реал» отстаёт от «Барселоны» в чемпионской гонке Ла Лиги на 8 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Карло Анчелотти
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