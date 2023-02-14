Анчелотти: «Куртуа и Кроос не сыграют с «Эльче»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии очередного тура чемпионата Испании против «Эльче». Напомним, в случае поражения «королевский клуб» будет отставать от лидера Ла Лиги «Барселоны» на 11 очков.

«Куртуа и Кроос не примут участия в матче с «Эльче». Мы надеемся, что Куртуа вернётся в строй к матчу с «Осасуной» в субботу. Зато Милитао и Васкес будут готовы сыграть против «Эльче», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, недавно мадридский «Реал» выиграл клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль». Скоро «сливочные» встретятся с «Ливерпулем» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов.