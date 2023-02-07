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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Бензема, Куртуа и Милитао могут сыграть в финале клубного чемпионата мира»

07 Февраля 2023 • 16:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал исключать, что три футболиста команды успеют восстановиться к финалу клубного чемпионата мира, который состоится в субботу 11 февраля. Напомним, в данный момент «королевский клуб» вынужден обходиться без нападающего Карима Бензема, центрального защитника Эдера Милитао и голкипера Тибо Куртуа. Все перечисленные игроки страдают из-за повреждений.

«Есть шанс, что Куртуа, Милитао и Бензема успеют восстановиться к финалу клубного чемпионата мира. Если всё будет хорошо, они могут приступить к тренировкам в четверг», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Для выхода в финал «Реалу» ещё нужно обыграть египетский «Аль-Ахли», который будет противостоять подопечным Анчелотти в полуфинале.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Тибо Куртуа Эдер Милитао
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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