Модрич продолжает ждать предложения от «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич надеется продлить контракт с клубом в скором времени.

Отметивший в сентябре свой 37-й день рождения хорват остаётся одним из ключевых игроков «сливочных», и в клубе, как неоднократно сообщалось, готовы продлить сотрудничество с ветераном. Несмотря на это, предложения от «Реала» по новому контракту пока не последовало. По данным Marca, Модрич хочет остаться и продолжает терпеливо ждать, когда руководство начнёт с ним обсуждение нового договора. Многое в данном вопросе зависит от возможного прихода Джуда Беллингема предстоящим летом.

Действующее соглашение Луки Модрича истекает по окончании текущего сезона.