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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич продолжает ждать предложения от «Реала»

14 Февраля 2023 • 21:47 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
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Через 23 ч. 48 мин.

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич надеется продлить контракт с клубом в скором времени.

Отметивший в сентябре свой 37-й день рождения хорват остаётся одним из ключевых игроков «сливочных», и в клубе, как неоднократно сообщалось, готовы продлить сотрудничество с ветераном. Несмотря на это, предложения от «Реала» по новому контракту пока не последовало. По данным Marca, Модрич хочет остаться и продолжает терпеливо ждать, когда руководство начнёт с ним обсуждение нового договора. Многое в данном вопросе зависит от возможного прихода Джуда Беллингема предстоящим летом.

Действующее соглашение Луки Модрича истекает по окончании текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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