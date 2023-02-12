«ПСЖ» предложил «Реалу» 135 миллионов евро за Винисиуса

«ПСЖ» сделал предложение мадридскому «Реалу» о приобретении нападающего Винисиуса Жуниора.

По сведениям El Nacional, парижский клуб предложил «сливочным» более 135 миллионов евро за 22-летнего бразильца. Однако президент «Реала» Флорентино Перес отказался продавать своего звездного игрока в «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса 16 забитых мячей и 7 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.

Трудовой договор футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 120 млн евро.