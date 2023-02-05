Защитник «Эльче» Клерк не мог выиграть в 39 матчах Ла Лиги кряду

Удивительная история произошла с защитником аутсайдера чемпионата Испании Карлосом Клерком. Так, фланговый защитник «Эльче» не мог отпраздновать победу со своей командой 39 матчей Ла Лиги подряд.

Дело в том, что в прошлом сезоне испанец выступал в составе «Леванте» - его клуб, будучи аутсайдером лиги, не выиграл ни одного матча с Клерком в составе. В нынешнем сезоне игрок защищает цвета другого аутсайдера Ла Лиги – «Эльче». Сегодня вечером его клуб наконец смог отпраздновать успех, а Клерк завершил 39-матчевую серию без побед.

«Эльче» располагается на 20-м месте турнирной таблицы чемпионата Испании с девятью очками.