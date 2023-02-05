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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти – о чемпионской гонке: «Будем бороться до конца»

05 Февраля 2023 • 19:13 Комментировать (1)
Барселона
...
Севилья
1 1.32 X 5.30 2 10.00
Через 2 ч. 48 мин.

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации в чемпионской гонке в текущем сезоне Ла Лиги. Напомним, сегодня вечером «сливочные» уступили «Мальорке» и снова потеряли ценные очки – теперь «Барселона», идущая на первом месте, не только опережает «Реал» на пять очков, но и имеет игру в запасе и может увеличить этот отрыв до восьми очков.

«Мы будем бороться за Ла Лигу до конца. Это ещё не конец, и впереди нас ждёт ещё много игр. То, что случилось с нами сегодня, может случиться в каждой игре», - цитирует Анчелотти издание AS.

Сегодня вечером прямой конкурент «Реала» в лице «Барселоны» принимает «Севилью», которая неожиданно оказалась в статусе аутсайдера в текущем сезоне Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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Комментарии (1)
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Sergey999
05 Февраля 2023 в 19:21
Такое судя по всему случается только с Реалом. Барселона стабильно набирает очки
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Окончен
Мальорка Мальорка
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Жирона Жирона
Валенсия Валенсия
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05.02.23 в 20:30
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Вальядолид Вальядолид
1.46 4.50 7.60
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05.02.23 в 23:00
Барселона Барселона
Севилья Севилья
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