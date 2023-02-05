Анчелотти – о чемпионской гонке: «Будем бороться до конца»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации в чемпионской гонке в текущем сезоне Ла Лиги. Напомним, сегодня вечером «сливочные» уступили «Мальорке» и снова потеряли ценные очки – теперь «Барселона», идущая на первом месте, не только опережает «Реал» на пять очков, но и имеет игру в запасе и может увеличить этот отрыв до восьми очков.

«Мы будем бороться за Ла Лигу до конца. Это ещё не конец, и впереди нас ждёт ещё много игр. То, что случилось с нами сегодня, может случиться в каждой игре», - цитирует Анчелотти издание AS.

Сегодня вечером прямой конкурент «Реала» в лице «Барселоны» принимает «Севилью», которая неожиданно оказалась в статусе аутсайдера в текущем сезоне Ла Лиги.