Анчелотти хотел видеть в «Реале» нового форварда

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти зимой хотел видеть в команде нового нападающего, который пришёл бы на роль сменщика Карима Бензема. Об этом сообщает испанское издание Relevo.

Сам Анчелотти на пресс-конференциях отрицает слухи о том, что руководством отказало ему в приобретении новичков в январе. Напомним, Флорентино Перес ранее принял решение не приглашать в команду новых футболистов зимой.

Анчелотти также хотел заполучить в «Реал» крайнего защитника Жоау Канселу, но руководство не одобрило сделку и игрок в итоге перешёл в «Баварию». Напомним, Карим Бензема в данный момент лечится от очередной травмы.