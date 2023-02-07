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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти хотел видеть в «Реале» нового форварда

07 Февраля 2023 • 10:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти зимой хотел видеть в команде нового нападающего, который пришёл бы на роль сменщика Карима Бензема. Об этом сообщает испанское издание Relevo.
Сам Анчелотти на пресс-конференциях отрицает слухи о том, что руководством отказало ему в приобретении новичков в январе. Напомним, Флорентино Перес ранее принял решение не приглашать в команду новых футболистов зимой.
Анчелотти также хотел заполучить в «Реал» крайнего защитника Жоау Канселу, но руководство не одобрило сделку и игрок в итоге перешёл в «Баварию». Напомним, Карим Бензема в данный момент лечится от очередной травмы.
 
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Реал Мадрид Карло Анчелотти Трансферы футбола - зима 2023
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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