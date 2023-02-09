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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Реал» предложит 40 миллионов евро за защитника «Зенита»

09 Февраля 2023 • 09:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

«Реал» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Зенита» Роберту Ренану, сообщает Jovem Pan Esportes.

По информации источника, «сливочные» предложат «Зениту» за 19-летнего футболиста 40 миллионов евро. Ожидается, что официальный запрос в российский клуб может быть направлен сразу после молодёжного чемпионата Южной Америки, на котором Ренан сейчас выступает.

Напомним, молодой защитник перешёл в «Зенит» текущей зимой из «Коринтианса». Контракт бразильца с петербуржцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает Ренана в 2 миллиона евро.  

После 17 туров РПЛ «Зенит» набрал 42 очка и уверенно возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата, опережая второй «Спартак» на шесть баллов.

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Реал Мадрид Зенит Роберт Ренан Трансферы футбола - зима 2023
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