Азар открыт к тому, чтобы покинуть «Реал» летом

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар открыт к тому, чтобы покинуть команду. По информации от журналиста Марио Кортеханы, футболист всерьёз задумывается над тем, чтобы сменить клубную прописку следующим летом.

У Азара в данный момент остаётся всего полтора года до конца срока контракта. Эден и ранее заявил, что вполне может покинуть «Реал» летом 2023 года, так как не получает достаточного доверия от тренерского штаба.

За всю карьеру в мадридском «Реале» Азар отметился всего 7 голами во всех турнирах. Игрок перешёл в команду летом 2019 года за 115 миллионов евро и до сих пор является самым дорогим футболистом в истории «сливочных».