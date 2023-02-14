Анчелотти: «Понятия не имею, продлил ли Бензема контракт с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз высказался по поводу ситуации с контрактом нападающего Карима Бензема. Соглашение француза с «королевским клубом» формально истекает в конце сезона, но ранее появились слухи, что форвард уже продлил контракт до 2024 года.

«Понятия не имею, продлил ли Бензема контракт с «Реалом». Единственное, я думаю, что такие легендарные футболисты заслуживают того, чтобы завершить карьеру в «Реале», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 9 голов и 3 результативные передачи в чемпионате Испании. Это при том, что Карим пропустил несколько матчей из-за травмы.