Анчелотти – о том, что Винисиуса нет среди номинантов на игрока года по версии FIFA: «Это наверно ошибка?»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на новость о том, что вингер команды Винисиус Жуниор не попал в тройку номинантов на звание лучшего игрока 2022 года по версии FIFA. Напомним, в финальный список попали Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

«Винисиуса нет среди номинантов на звание лучшего игрока года по версии FIFA? Я не понимаю этого. Это наверно ошибка, я правильно понял?», – смеясь заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Винисиус в прошлом сезоне отметился 21 голом и 16 ассистами за «Реал» во всех турнирах. Это позволило команде выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.