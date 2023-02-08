Форвард мадридского «Реала» Марко Асенсио не сыграет в полуфинале клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли».

Как пишет издание Marca, игрок на одной из тренировок почувствовал неприятные ощущения в правой ноге после тренировки. Рулевой «Реала» Карло Анчелотти был вынужден послушать медиков и не использовать игрока в сегодняшней встрече.

Завтра испанца ожидают медицинские тесты, которые покажут характер повреждения.

Напомним, также «сливочным» против «Аль-Ахли» не помогут основной голкипер Тибо Куртуа, форвард Карим Бензема и защитник Эдер Милитао, но есть вероятность, что они сыграют в финале турнира.