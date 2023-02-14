«Реал» определил четырёх кандидатов на замену Анчелотти

Мадридский «Реал» составил целый список из кандидатов на пост главного тренера. Напомним, нынешний наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти может покинуть свою должность в конце сезона.

Если верить изданию The Athletic, в шорт-листе «сливочных» находятся 4 специалиста, 3 из которых являются бывшими игроками команды. Таким образом, на карандаше президента «Реала» Флорентино Переса находятся Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа, Рауль Гонсалес и Маурисио Почеттино, который уже полгода находится без работы после увольнения из «ПСЖ».

Напомним, в чемпионате Испании «Реал» в данный момент идёт на втором месте с отставанием в 11 очков от «Барселоны», хотя у «королевского клуба» в активе есть матч в запасе.