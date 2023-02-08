Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде мечтает в будущем стать капитаном «Реала»

08 Февраля 2023 • 16:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в будущем мечтает стать капитаном команды. По информации от издания Marca, в ближайшие годы уругваец хочет стать новым капитаном «королевского клуба».

Руководство «Реала» считает Вальверде фундаментальным игроком в будущем, поэтому не исключено, что уругваец получит повязку после ухода ветеранов. Напомним, в нынешнем сезоне Федерико побил свои рекорды результативности, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами в чемпионате Испании.

В новом году Вальверде столкнулся с небольшим спадом. На счету футболиста нет ни одного результативного действия в 10 последних матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Февраля
16:40 · Испания. Ла Лига
Вальверде мечтает в будущем стать капитаном «Реала»
16:36 · Англия. Премьер-лига
​«Атлетико» запросит за Фелиша 140 млн евро
14:23 · Италия. Серия А
«Барселона» следующим летом хочет пригласить трёх игроков
13:33 · Германия. Бундеслига
​Гави – на радаре «Баварии»
12:34 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес отклонил предложение от клуба АПЛ в январе
12:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» не получал предложений от «ПСЖ» по трансферу Асенсио
11:57 · Испания. Ла Лига
​Давид Сильва не планирует идти по стопам Роналду 1
11:52 · Испания. Ла Лига
Стали известны условия нового контракта, который «Реал» предложил Асенсио
11:03 · Испания. Ла Лига
Романо не исключает, что Анчелотти покинет «Реал» в конце сезона
10:55 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Райо Вальекано» – фаворит на замену Марша в «Лидсе»
10:39 · Испания. Ла Лига
Названо условие ухода Фати из «Барселоны»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У российских клубов была отличная возможность приобрести Монтеса, теперь его цена выше»
10:01 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» может купить игрока из РПЛ
09:50 · Испания. Ла Лига
Вратарь Пенья не покинет «Барселону»
08:18 · Испания. Ла Лига
Иско может воссоединиться с Марсело
Все новости
Рекомендуем