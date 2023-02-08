Вальверде мечтает в будущем стать капитаном «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде в будущем мечтает стать капитаном команды. По информации от издания Marca, в ближайшие годы уругваец хочет стать новым капитаном «королевского клуба».

Руководство «Реала» считает Вальверде фундаментальным игроком в будущем, поэтому не исключено, что уругваец получит повязку после ухода ветеранов. Напомним, в нынешнем сезоне Федерико побил свои рекорды результативности, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами в чемпионате Испании.

В новом году Вальверде столкнулся с небольшим спадом. На счету футболиста нет ни одного результативного действия в 10 последних матчах.