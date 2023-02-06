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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Не доверил Родриго бить пенальти из-за его промаха на чемпионате мира»

06 Февраля 2023 • 11:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Эльче
15.02 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему не доверил нападающему Родриго пробить пенальти во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Мальорки». Напомним, одиннадцатиметровый исполнил Марко Асенсио, который как раз является воспитанником «Мальорки». Испанец не смог переиграть в дуэли голкипера соперников.

«Я не доверил Родриго бить пенальти. Мне показалось, что воспоминание о промахе в послематчевой серии со сборной Хорватии на чемпионате мира ещё не выветрилось из памяти игрока. Я думал, что Асенсио лучше справится с задачей», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, теперь «Реал» отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 8 очков в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Марко Асенсио
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РЕАЛ МАДРИД ЭЛЬЧЕ
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