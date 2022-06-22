Агент: «Тодорович остаётся в России»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодорович заявил, что его клиент не собирается покидать Россию, несмотря на решение ФИФА, ранее разрешившей всем иностранцам приостановить свои контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

«Кто хочет, пусть уходит. Дарко остаётся», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Также агента отметил, что ухода Тодоровича не хочет ни клуб, ни сам футболист. Ранее «Ахмат» объявил о подписании двухлетнего контракта с Тодоровичем.

В минувшем сезоне 25-летний босниец провёл в составе грозненской команды 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.