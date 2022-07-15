На 30-м году жизни умер экс-игрок «Спартака» Александр Козлов

Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов ушёл из жизни в возрасте 29 лет. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в время массажа игроку стало плохо, он упал, остановилось сердце: «Попытались завести сердце, вроде получилось. Приехала скорая, но спасти Козлова не удалось. Тромб».

Александр Козлов готовился к новому сезону с «Зорким». Он начинал карьеру в «Спартаке», забив один гол в 22 матчах, вызывался в молодежную сборную России. Также Александр Козлов играл за «Химки», «Тосно», «Факел», «Тюмень» и «Кафу».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Александра Козлова.