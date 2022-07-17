Абаскаль показал, что готов работать, несмотря на удивительное судейство «Спартака»

Гильермо Абаскаль дебютировал в Российской премьер-лиге и сразу познал все прелести судейства «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о матче «красно-белых» против «Ахмата».

Результаты Паоло Ваноли в начале его деятельности в «Спартаке» было сложно оценивать. С одной стороны, к итальянцу было много нареканий, с другой, он оказался в ситуации, когда в трёх матчах подряд арбитры допускали грубые ошибки в пользу соперников. Гильермо Абаскаль на старте работы в России сразу понял, что судейство в нашем чемпионате как минимум непредсказуемо.

В первом тайме Владислав Безбородов решил проявить принципиальность, дать доиграть эпизод, в результате которого показал Мацею Рыбусю две жёлтые карточки. Судя по всему, судья был прав. Однако на 79-й минуте Фольмер сносит Мартинса, но «Спартак», уступающий в счёте, сохраняет мяч и начинает атаку, которую срывает свисток арбитра. Безбородов останавливает матч и наказывает игрока «Ахмата» жёлтой карточкой. Вопрос в последовательности. В одном эпизоде игру можно продолжать, в другом нет. Конечно, ждём решения по двум другим спорным пенальти, когда защитник «Ахмата» опирается на воздух и останавливает рукой прострел Промеса, а откровенный удар Шелии сзади в ногу Соболеву, когда мяч уже улетал за пределы поля, видимо, признается просто грубым нарушением правил.

Очень жаль, что дебют Абаскаля в Премьер-лиге затмили решения судейской бригады, которые в ближайшие дни будут очень активно обсуждаться. При этом испанец показал, что он как минимум небезынтересный тренер. В конце концов он оказался в ситуации, когда его команда в первом тайме осталась в меньшинстве, пропустила, но сумела переломить ход игры, создавала моменты и заслуженно вырвала ничью. Конечно, всё могло закончиться и поражением «красно-белых», но итоговый счёт точно нельзя назвать несправедливым.

Абаскаль явно тактически меняет «Спартак». Команда играет в два центральных защитника и, кажется, именно так и будет продолжать. Руй Витория год назад тоже пытался уйти от трех центрбеков, но вернулся к этой схеме. Абаскаль же, оказавшись в ситуации дефицита профильных игроков на этой позиции, видимо, даже не пытается её отладить.

«Спартак» вообще вышел в схеме 4-3-3, что выглядело интересно. Тут есть несколько дополнительных мыслей. Во-первых, Мозес на замену вышел в атаку. При схеме с тремя центральными защитниками он исполнял роль латераля, что давало ему свободу в атаке. При схеме с двумя игроками в середине оборонительной линии у крайних меньше шансов в атаке. Возможно, Абаскаль хочет сделать ставку именно на атакующие действия нигерийца. Уже в следующем туре мы посмотрим, кого испанец выпустит на левый фланг обороны – Мозеса, Классена или ещё кого-то.

Интересно, что Абаскаль верит в Денисова, предпочитая его Пруцеву. В конце прошлого сезона последний казался претендентом на место в основе, но испанец пока считает иначе. Отдельный вопрос – это будущее Игнатова в новой схеме, и насколько креативный хавбек сможет найти себя в этом построении.

Что важнее схем, так это то, как «Спартак» отреагировал на итог первого тайма. Остались в меньшинстве, пропустили перед перерывом, играют в гостях – все условия, чтобы «поплыть». Однако Абаскаль в перерыве собрал команду. Не сломили «красно-белых» ни упущенные моменты, ни спорные решения арбитра. Москвичи продолжали идти вперёд, хотя спас их чудо-гол Мозеса, который вновь показал свой класс. Нигерийцу в этом смысле отдельный респект – в ситуации, когда можно приостановить контракт и вернуться в Англию, он продолжает не просто играть в России, но и прикладывать тут усилия.

В общем первый матч Абаскаля в Премьер-лиге оставил странное впечатление. Исходя из характера матча, ничья – хороший результат для «Спартака». «Красно-белые» вновь могут апеллировать к странному судейству. При этом опять же сложно составить какое-то цельное впечатление от игры команды, остаётся ждать и смотреть.

Роман Андреев