Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» пока будет играть в старой форме

14 Июля 2022 • 17:44 Комментировать
Ахмат
...
Спартак Москва
2.50 3.60 2.70
16.07 20:00

Первую часть сезона 2022/2023 «Спартак» проведёт в старой форме от компании Nike. Об этом рассказал Рустам Махмутов, занимающий должность коммерческого директора московского клуба.

По словам Махмутова, которые приводит «Чемпионат», в настоящий момент «Спартак» ведёт переговоры с потенциальными техническими спонсорами. Есть вероятность, что весной команда получит новую форму.

Напомним, что в мае «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike.

Первый матч нового чемпионата «Спартак» проведёт в субботу, 16 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях у «Ахмата».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рустам Махмутов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.07  20:00 Химки ... Зенит 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Июля
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Ломовицкий перешёл в «Химки» официально
19:30 · Россия. Премьер-лига
Источник: Яка Бийол стал игроком «Удинезе»
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: У меня не было конфликта с Каттани
19:15 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Сан-Лоренсо» прояснил ситуацию по переговорам с ЦСКА по Гайчу
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Надеюсь, Агаларов не станет игроком одного сезона»
18:49 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о новой форме команды
18:30 · Россия. Премьер-лига
Определено место проведения Суперфинала Кубка России-2022/2023
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили смешат слова Мележикова о борьбе «Спартака» за чемпионство
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Радимов ответил на вопрос, может ли «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»
17:44 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» пока будет играть в старой форме
17:34 · Россия. Премьер-лига
Погребняк отреагировал на новость о переходе Агаларова в «Ахмат»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Боженов снова был арендован «Химками»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА начнёт чемпионат в новой форме
17:05 · Россия. Первая лига
«Рубин» арендовал игрока «Ростова» официально
16:48 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «С Агаларовым «Ахмат» сможет подняться на несколько строчек вверх»
Все новости
Рекомендуем