​«Спартак» пока будет играть в старой форме

Первую часть сезона 2022/2023 «Спартак» проведёт в старой форме от компании Nike. Об этом рассказал Рустам Махмутов, занимающий должность коммерческого директора московского клуба.

По словам Махмутова, которые приводит «Чемпионат», в настоящий момент «Спартак» ведёт переговоры с потенциальными техническими спонсорами. Есть вероятность, что весной команда получит новую форму.

Напомним, что в мае «Спартак» объявил о прекращении сотрудничества с Nike.

Первый матч нового чемпионата «Спартак» проведёт в субботу, 16 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях у «Ахмата».