«Ахмат» порадовал своих болельщиков новостью о подписании нападающего Гамида Агаларова. 21-летний футболист расписался в трудовом соглашении, рассчитанном на три ближайших сезона. За «Ахмат» Агаларов будет выступать под номером 77.

Предыдущим местом работы Гамида Агаларова была «Уфа», которая по итогам прошлого сезона вылетела из Премьер-лиги в Первую лигу. Агаларов при этом стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона, записав на свой счёт 19 результативных ударов.

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Ахмат» будет принимать «Спартак». Игра пройдёт в субботу, 16 июля.