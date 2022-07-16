Мостовой назвал фаворита в матче между «Спартаком» и «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает «Спартак» фаворитом в матче против «Ахмата».

«Думаю, что «Спартак» фаворит. У «Спартака» хороший состав, поэтому они могут сегодня на победу играть», — заявил Мостовой «Чемпионату».

По словам эксперта, пока непонятно, что из себя будет представлять «Ахмат». При этом нужно отметить, что в Грозном всегда играть сложно, тем более на «Спартак» все настраиваются по-особенному.

Сегодня, 16 июля, «красно-белые» сыграют в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги против «Ахмата». За матчем вы можете следить на портале Liveresult, начало игры в 20:00 по мск.