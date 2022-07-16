Удаление Рыбуса, шикарный гол Мозеса и спорный ВАР: «Спартак» Абаскаля спасся от поражения в Грозном

«Спартак» начал свой путь в новом чемпионате в столице Чеченской республики.

Разгромное поражение в Суперкубке не обрадовало спартаковцев, но всё-таки этот матч-турнир принято считать наполовину выставочным. Понятно, что самый лакомый трофей для топ-клуба на внутренней арене – это чемпионат страны. Тем более что «Спартак» в прошлом сезоне занял абсолютно неприемлемое для себя десятое место. Если «красно-белые» всерьёз собираются в новом чемпионате бороться за чемпионство, то они должны были вдохновиться тем, что «Зенит» в пятницу неожиданно потерял очки в Химках.

Абаскаль сделал два изменения в старте по сравнению с суперкубковым матчем против «Зенита»: Игнатов и Соболев остались в запасе, а Зиньковский и Николсон вышли с первых минут. Что касается состава «Ахмата», то главным был вопрос, дебютирует ли за команду Талалаева лучший бомбардир прошлого чемпионата Агаларов, только накануне подписавший контракт с грозненским клубом. Стартовый свисток Гамид услышал на скамейке запасных.

С первых минут искры на поле не полетели. Никто не форсировал события и не спешил утверждать своё преимущество. Дальний удар Зобнина оказался не самым простым для вратаря, но Шелия сохранил концентрацию и поймал его вторым касанием, предварительно погасив скорость мяча. Ну и «Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не позволил опасный момент своему сопернику. Трошечкин оказался в острой ситуации, однако не смог переиграть Селихова.

Удары по воротам «Ахмата» наносились, их совершал тот же Зиньковский, но это было не очень страшно. Вот на шестнадцатой минуте спартаковцы по-настоящему угрожали чужим воротам. Денисов отдал прекрасный проникающий пас на ход Николсону, но Шамар реально подкачал, кошмарно приняв мяч и далеко отпустив его от себя. Спустя четверть часа Николсон получит в распоряжение момент на втором этаже, однако пробьёт выше створа.

Планомерное течение первого тайма было нарушено за пять минут до конца основного времени, когда Рыбус умудрился получить две жёлтые карточки одну за другой за пару секунд. Мацей придержал за плечо Тодоровича и стал возмущаться после свистка арбитра. Безбородов строго последовал букве правил и не пожалел двойного нарушителя. «Ахмат» постарался извлечь пользу из большинства до перерыва и сделал это. Харин навесил справа с углового, а Тимофеев головой отправил мяч в сетку (1:0).

Получается, что экс-игрок «Ахмата» получил красную карточку, а бывший игрок «Спартака» забил в ворота «красно-белых». Такие вот хитросплетения судьбы нашли себе место в конце первого тайма. В начале второго Промес и Садулаев обменялись ударами впритирку со штангой. Абаскаль выпустил Соболева, но это «Спартаку» не помогало. Талалаев, в свою очередь, отрядил на поле Агаларова, немного не попавшего в правый угол. «Ахмат» играл по счёту, не прижимаясь к своим воротам, а «красно-белым» потребовалось время, чтобы более-менее наладить атакующие действия в меньшинстве.

Во второй половине второго тайма гости взяли мяч под свой контроль, но им долго чего-то не хватало. Забей Агаларов в запутанной ситуации на ограниченном пространстве, спартаковцы могли потом и не отыграться. А так появившемуся на замену Мозесу удался красивый и чёткий удар с лёта в левую девятку на 83-й минуте (1:1). Дальше произошло спорное столкновение Соболева с Шелией – по результатам ВАР-повтора Безбородов показал отмахнувшемуся ногами от соперника вратарю хозяев жёлтую карточку, хотя рассматривался вопрос красной. Кстати, ещё при минимальном счёте в пользу «Ахмата» была ситуация с подозрением на пенальти, когда мяч попал в руку игроку грозненцев после прострела Мозеса. Одиннадцатиметровый назначен не был.

В компенсированное время обе команды постарались забить победный гол, но ни у кого не получилось. «Спартак» с Абаскалем избежали второго поражения подряд, учитывая Суперкубок. Одним очком вынуждены довольствоваться «красно-белые» после выезда в Грозный.

Кирилл Иванцов