Талалаев: «Селихов сегодня таких три момента отбил, которые там в нашем чемпионате мало кто так сыграет»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая игра, первое очко. Поздравляю всех.

- Насколько вообще довольны содержанием игры и тем, что показала ваша команда?

- Первый тайм - отлично, второй тайм - на троечку. Футболисты меняются, а заколдованность остается. Я там слышал, кого-то признали лучшим игроком… полевого из «Спартака», да?.. Мне кажется, Селихов сегодня таких три момента отбил, которые там в нашем чемпионате мало кто так сыграет. Нам нужно реализовывать свои моменты. Всё остальное мы доработаем.