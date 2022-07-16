Мозес дальним ударом сравнял счёт в матче «Спартака» с «Ахматом»

Вышедший на замену полузащитник «Спартака» Виктор Мозес сравнял счёт в матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Мозес вышел на замену на 80-й минуте вместо Антона Зиньковского, а уже через четыре минуты поразил ворота соперника мощным ударом из-за штрафной площади соперника. Сначала он принял мяч на грудь, затем нанес удар левой ногой в дальнюю девятку. Мозес сделал счет равным (1:1). Первый гол был забит в компенсированное время первого тайма полузащитником «Ахмата» Артёмом Тимофеевым, который является бывший игроком «красно-белых».

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