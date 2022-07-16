Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий по матчу с «Ахматом» в интервью журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Евгению Копачеву.

«Сегодняшнюю игру нельзя назвать ужасной. «Спартак» играл весь второй тайм вдесятером. Игра выдалась тяжелой, прежде всего, для «красно-белых», потому что «Спартаку» всегда играть в Грозном тяжело. Нужно тоже отдать должное, так как они всё-таки сумели отыграться. Я считаю, что игра была довольно средняя с обеих сторон.

Скорости были слабенькие, игра слабенькая. «Ахмат», наверное, сейчас кусает локти, потому что выигрывали по ходу матча, в счёте и по игре. А «Спартак» радуется, что спасли».