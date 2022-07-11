Сёмин — об уровне «Зенита»: «Семак просто лучше работает, вот и всё»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему «Зенит» самый сильный клуб в России.

«Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще не правильно, потому что кто работает, тот и выигрывает», — цитирует Сёмина «КП Спорт».

По мнению эксперта, «Зенит» уравнивается со «Спартаком» по количеству болельщиков. Петербургский клуб раньше не имел много поклонников, но результаты смогли заинтересовать фанатов.

9 июля «Зенит» выиграл у «Спартака» в матче за Суперкубок России со счетом 4:0. Напомним, что «сине-бело-голубые» стали чемпионами в последних четырех розыгрышах Российской премьер-лиги.