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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин — об уровне «Зенита»: «Семак просто лучше работает, вот и всё»

11 Июля 2022 • 21:38 Комментировать (3)
Химки
...
Зенит
15.07 20:00

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему «Зенит» самый сильный клуб в России.

«Семак просто лучше работает, вот и все. А говорить о том, что вот там у них бюджет больше, как-то судьи помогают, я считаю, что это вообще не правильно, потому что кто работает, тот и выигрывает», — цитирует Сёмина «КП Спорт».

По мнению эксперта, «Зенит» уравнивается со «Спартаком» по количеству болельщиков. Петербургский клуб раньше не имел много поклонников, но результаты смогли заинтересовать фанатов.

9 июля «Зенит» выиграл у «Спартака» в матче за Суперкубок России со счетом 4:0. Напомним, что «сине-бело-голубые» стали чемпионами в последних четырех розыгрышах Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Сёмин Сергей Семак
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ХИМКИ ЗЕНИТ
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