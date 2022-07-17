Губерниев отреагировал на претензии «Спартака» к судьям

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением судействе в поединке первого тура чемпионата России между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» (1:1). После завершения встречи «красно-белые» выражали недовольство некоторыми решениями рефери.

«Это закончится тогда, когда «Спартак» найдет нового владельца. Это уже какая-то бесконечная сага. Может быть, продать «Спартак», чтобы Федун не расстраивался», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

В рамках второго тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром». Поединок состоится в субботу, 23 июля.