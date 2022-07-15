Матч «Ахмат» – «Спартак» начнется с минуты молчания в память об Александре Козлове

В пятницу оборвалась жизнь экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова, которому был всего 29 лет.

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением, заявив, что футболисты «красно-белых» и руководство клуба поддержат семью Козлова. Также спартаковцы обратились к руководству Премьер-лиги России, чтобы объявить минуту молчания в память об Александре Козлове перед началом матча первого тура РПЛ, в котором москвичи сыграют против «Ахмата». Этот матч должен пройти в субботу и начаться в 20:00.

Напомним, что Александр Козлов умер во время массажа, готовясь к новому сезону. Предположительно, причиной смерти стал тромб.