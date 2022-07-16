Безбородов не удалил вратаря «Ахмата» за удар шипами в ногу Соболева

В конце матча первого тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Спартак» (1:1) зафиксирован еще один спорный вердикт арбитра Владислава Безбородова. Дело в том, что после нарушения форварда гостей Александра Соболева голкипер соперника Гиорги Шелия ударил оппонента шипами бутсы в ногу.

Ассистенты судьи на ВАР подозвали Безбородова к монитору. После просмотра повторов он принял решение не удалять Шелию, ограничившись предупреждением.

В конце первого тайма арбитр удалил спартаковца Мацея Рыбуса, а спустя почти час не поставил 11-метровый в ворота «Ахмата». Экс-судья Игорь Федотов считает, что пенальти не было.