Камоцци: «Я готов вернуться в «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал о возможном возвращении в клуб.

«Это вопрос к клубу. У нас с ним хорошие отношения. Я готов вернуться в «Спартак» и помогать Леониду Федуну», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Агент заявил, что если ему позвонит Федун и попросит о помощи, то он не сможет отказать.

Напомним, Камоцци покинул «Спартак» после окончания контракта, он не стал его продлевать.

Ранее стало известно, что спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани оставил свой пост. Франко Камоцци заявил, что не хочет ничего говорить про этого человека.