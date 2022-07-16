Пять футболистов, из-за которых «Спартак» чуть не проиграл в первом туре РПЛ

Оценки всем игрокам Гильермо Абаскаля

Сложным выдался старт сезона для «Спартака». Получили 0:4 в Санкт-Петербурге, еле спаслись от поражения в Грозном. Второй раз подряд удручает оборона Абаскаля, неготовая, что команда будет играть с позиции силы. Сегодня много выбрать много худших в составе красно-белых, но мы нашли пять человек, получивших оценку ниже пяти. Безусловно, это – Мацей Рыбус, подставивший команду ещё в первом тайме, Даниил Хлусевич, в очередной раз проигравший свой фланг, а также Никита Чернов, Роман Зобнин и Даниил Денисов.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 17:13, в створ – 7:2, угловые – 2:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 7,0. Четыре сейва на счету Александра, уверенная игра на выходах – частенько он забирал мяч после навесов и забросов. Так и не дал Селихов отличиться Агаларову, дважды отразив удары из пределов штрафной площади. Хотя и сами грозненцы прощали часто.

МАЦЕЙ РЫБУС – 3,0. «Ахмат» и так выиграл оба фланга, но поведение Рыбуса за гранью. В одном моменте подставил команду, сначала правила нарушив, затем возмущение выказав.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. В целом центр обороны «Спартака» тоже не выдерживает критики, уж слишком много свободы было у Агаларова. Правда, самоотверженность Джикии помогала в нескольких эпизодах – дважды он сблокировал опасный удар, выиграл три единоборства из четырёх.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,5. У Никиты Чернова статистика похуже и негативных действий побольше. В концовке матча едва не подарил победу «Ахмату», выбив мяч на соперника. Чаще Джикии проигрывал эпизоды, уступал форвардам хозяев в резкости.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,0. Правый фланг «Спартака» продолжает проваливаться. «Зенит» делал что хотел, теперь Богосавац чувствовал себя очень вольготно. Трижды из-под Хлусевича шёл опаснейший прострел, дважды Даниила прошли на дриблинге, дважды он сфолил.

РОМАН ЗОБНИН – 4,5. Продолжает закрывать все зоны Роман Зобнин, переместившийся на левый фланг после удаления Рыбуса. Сегодня перестроение явно пошло в минус – не очень полезен был Зобнин в обороне, проиграв шесть единоборств из семи.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Начинаем привыкать к Денисову на правом фланге полузащиты, начинаем привыкать, что больше внимания он уделяет обороне. Недурно помог Хлусевичу тёзка, совершив два отбора, но в атаке совсем слабо – 15 потерь.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 5,5. Хоть как-то центр поля держался на Умярове. Атаки Наиль не развивал, но встречал неплохо – 2 отбора и 2 перехвата собрал. Старался длинными передачами раскручивать атаки, четырежды вырезал точную диагональ.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 7,0. Сходу Антон ворвался в игру «Спартака» и знатно её освежил. С «Зенитом» смотрелся бодро, сегодня тоже генерировал опасность. Создал отличный голевой момент для Промеса, отдал три ключевые передачи, выполнил четыре адресных навеса, создавших суматоху в штрафной площади «Ахмата».

КУИНСИ ПРОМЕС – 6,5. Держит марку и Промес. На бумаге позитивных действий нет – и момент голевой загублен и подачи совсем не шли (все 5 в молоко), но очень много сделал Куинси для развития атак. И мяч хорошо тащил, и открывался и с партнёрами взаимодействовал. Как раз он и раскрутил голевое наступление «Спартака».

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ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Три передачи – все три точно, один удар, один в створ, один гол. Красивую статистику набил за 12 минут игрового времени Виктор Мозес, к тому же сделавший главное, спасший «Спартак» от поражения в Грозном.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.