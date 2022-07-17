Гаврилов оценил ничью «Спартака» в Грозном

Ветеран столичного «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о вчерашнем поединке между «красно-белыми» и грозненским «Ахматом» в рамках стартового тура чемпионата России.

«Мы знаем, как сложно играть в Грозном. Ждать изначально было нечего от «Спартака», хорошо, что хоть отыгрались», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Спартак» весь второй тайм играл вдесятером после удаления польского защитника Мацея Рыбуса.

В следующем туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля в гостях сыграют против «Краснодара».