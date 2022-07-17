«Ахмат» продлил серию без побед в матчах со «Спартаком»

В рамках стартового тура российской Премьер-лиги грозненский «Ахмат» встречался с московским «Спартаком». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Хозяева не могут победить «красно-белых» на протяжении восьми матчей.

За последние восемь поединков столичный коллектив шесть раз обыграл «Ахмат», а еще в двух встречах была зафиксирована ничья. Последнее поражение «Спартака» от грозненцев произошло в 2018 году. Тогда «народная команда» уступила со счетом 1:2.

В следующем туре «Ахмат» встретится с воронежским «Факелом», а «Спартаку» будет противостоять «Краснодар».